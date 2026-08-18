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Economia

Louis Vuitton e Singer reimaginam a Porsche 911, da geração 964

Parceria ainda acompanha uma coleção que pode incluir jaqueta de couro, jeans, calçados, óculos, relógio e terno

Por Faria Lima News 18 ago 2026, 13h51 | Atualizado em 18 ago 2026, 14h34
Carro esportivo laranja vintage com prancha de surfe no teto, porta aberta revelando interior de couro e malas de viagem marrons, estacionado na areia da praia ao pôr do sol, com montanhas ao fundo
A Louis Vuitton levou para os automóveis elementos tradicionais de sua identidade (Singer Vehicle Design/Louis Vuitton/Divulgação)
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Louis Vuitton e Singer reimaginam a Porsche 911, da geração 964 Priorizar nos meus resultados Google

A Louis Vuitton se uniu à Singer Vehicle Design para reinterpretar dois Porsche 911 da geração 964, produzida originalmente entre 1989 e 1994. A colaboração começou com um pedido para desenvolver um relógio para o painel e evoluiu para a personalização completa dos veículos, marcando a primeira vez que a maison francesa divide sua assinatura com outra marca em um produto final.

Os dois carros foram desmontados e restaurados pela Singer, receberam carrocerias de fibra de carbono e configurações mecânicas distintas. O cupê traz motor 4.0 de seis cilindros, aspirado e refrigerado a ar, com 390 cv. Já o conversível utiliza um 3.8 biturbo de 510 cv. Ambos mantêm câmbio manual de seis marchas.

A Louis Vuitton levou para os automóveis elementos tradicionais de sua identidade. O cupê recebeu acabamento em açafrão com detalhes em azul-cobalto, bancos inspirados no padrão acolchoado dos históricos baús da maison e um conjunto exclusivo de bagagens, além de esquis e uma prancha de surfe artesanal com monograma LV. O conversível, por sua vez, foi inspirado em barcos clássicos de madeira e inclui até uma interpretação da bolsa Noé integrada ao câmbio.

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A parceria vai além dos carros. Cada 911 acompanha uma coleção cápsula própria, que pode incluir jaqueta de couro, jeans, calçados, óculos, relógio Tambour Automatic e até um terno de seda de paraquedas. Para a Singer, a colaboração permitiu incorporar aos automóveis parte dos 172 anos de savoir-faire da Louis Vuitton, aproximando dois universos construídos em torno de exclusividade

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