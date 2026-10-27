Kitchens enfrenta crise após seis décadas de atuação

Há mais de seis décadas, a Kitchens ocupa um lugar de destaque no mercado brasileiro de móveis planejados de alto padrão. Fundada em 1964, a empresa tornou-se referência em cozinhas sofisticadas e projetos personalizados, conquistando arquitetos, designers e consumidores de alto poder aquisitivo.

Agora, a marca atravessa um dos momentos mais delicados de sua história. Relatos de atrasos nas entregas, fechamento de showrooms e dificuldades operacionais revelam os desafios de sua reestruturação financeira. A empresa afirma buscar recursos para reorganizar suas atividades e solucionar pendências com clientes.

Com fábrica em Guarulhos, na Grande São Paulo, a Kitchens informa que mantém o suporte aos clientes e às equipes de montagem, embora os prazos de entrega e instalação dependam de sua reorganização interna. A situação preocupa consumidores que contrataram projetos personalizados, frequentemente associados a investimentos elevados e cronogramas de obras residenciais.

No segmento de arquitetura e decoração de luxo, em que cada projeto envolve fabricação sob medida, logística e instalação, a confiança na capacidade de execução é tão importante quanto a qualidade do produto. A crise da Kitchens expõe a vulnerabilidade de marcas tradicionais diante de dificuldades financeiras e operacionais, mesmo quando possuem décadas de reconhecimento no mercado.

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O momento também ocorre em um cenário de juros elevados, crédito caro e incertezas sobre o consumo, fatores que pressionam empresas de diferentes portes. Embora não expliquem isoladamente a situação da Kitchens, essas condições tornam mais desafiadora a recuperação financeira de companhias que dependem de capital de giro, produção personalizada e longos ciclos entre a contratação e a entrega.