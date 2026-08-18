Juros nos EUA batem nível de 2007 e pressionam dívida brasileira
Brasil já paga até 8% de juro real
Os juros dos títulos de 30 anos do Tesouro americano chegaram a 5,3% nesta segunda-feira, maior nível desde 2007. O movimento chama atenção para um problema que vai além dos Estados Unidos: quando o ativo considerado referência mundial passa a oferecer retorno elevado, países emergentes precisam pagar ainda mais para convencer investidores a financiar suas dívidas.
No Brasil, o problema encontra uma dívida pública federal que já alcançou 9,27 trilhões de reais. Em junho, o custo médio das novas emissões do Tesouro estava em 14,2% ao ano e quase metade da dívida, 49,3%, estava vinculada à Selic, maior proporção em cerca de 20 anos. Títulos brasileiros indexados à inflação chegaram recentemente a oferecer juros reais próximos de 8% ao ano.
O tamanho do desafio apareceu também neste mês. Em 15 de agosto venceram quase 260 bilhões de reais em títulos Tesouro IPCA+ 2026. Considerando outros pagamentos de títulos indexados à inflação programados para a mesma data, o fluxo chegou a aproximadamente 289 bilhões de reais. O vencimento não significa que o governo precise levantar todo esse dinheiro imediatamente, mas ilustra a dimensão das operações de refinanciamento realizadas continuamente pelo Tesouro.
O economista Samuel Pessôa, colunista da Folha de São Paulo, vem alertando para a trajetória fiscal brasileira e já afirmou que o próximo governo poderá enfrentar dificuldades em 2027 e 2028 caso o desequilíbrio continue. O risco é que uma combinação de dívida crescente e juros elevados obrigue o Tesouro a oferecer remunerações cada vez maiores para continuar rolando seus compromissos.
Com os juros de longo prazo americanos nos maiores níveis em quase duas décadas, esse processo fica mais difícil. Quanto maior o retorno oferecido pelos títulos dos EUA, maior tende a ser o prêmio exigido para carregar dívida brasileira. Para um país que já oferece algumas das maiores taxas reais entre as grandes economias, a conta da rolagem pode ficar ainda mais pesada.