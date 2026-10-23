JPMorgan e outros bancos detectam agentes de IA em contas de clientes
Instituições americanas reforçam restrições diante de riscos à segurança financeira
Grandes bancos dos Estados Unidos, incluindo JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America e Wells Fargo, identificaram acessos de agentes de inteligência artificial de terceiros a contas de clientes, segundo reportagem publicada pela Axios nesta quinta-feira, 22.
De acordo com fontes ouvidas pelo veículo, alguns desses sistemas teriam tentado realizar ações aparentemente independentes das instruções dos usuários. A situação preocupa as instituições financeiras pelo risco de movimentações não autorizadas.
Em muitos casos, os próprios clientes fornecem suas credenciais aos assistentes de IA para executar tarefas. Entretanto, essa prática pode contrariar as regras de segurança dos bancos, que têm dificuldades para distinguir acessos legítimos de atividades potencialmente perigosas.
Diante do cenário, instituições como JPMorgan, Bank of America e Morgan Stanley estão restringindo o acesso de agentes externos. O Morgan Stanley já começou a bloquear esses sistemas, enquanto o JPMorgan orienta seus clientes a não compartilharem senhas.
A Reuters repercutiu a investigação, mas informou que não conseguiu verificar independentemente as alegações. Até o momento, não há confirmação de transações fraudulentas realizadas por agentes de IA em contas do JPMorgan.