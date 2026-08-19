José Olympio, ex-CEO do Credit Suisse e J.Safra, apoia Renan Santos

José Olympio Pereira, ex-presidente do Credit Suisse no Brasil e do Banco J. Safra, declarou apoio à candidatura de Renan Santos à Presidência pelo partido Missão. O banqueiro aposentado também pretende ajudá-lo a ampliar sua interlocução com empresários e investidores da Faria Lima.

Segundo José Olympio, pesaram na decisão as propostas de Renan para um ajuste fiscal rigoroso e a criação de uma Lei de Responsabilidade Gerencial, baseada em metas e meritocracia no serviço público. Ele também vê no candidato potencial para atrair eleitores mais jovens e romper a polarização entre lulismo e bolsonarismo.

A aproximação ocorre enquanto Renan tenta ganhar espaço no mercado financeiro. Nos últimos meses, o candidato participou de encontros com empresários e investidores e reforçou sua equipe econômica. Entre os nomes anunciados está Paulo Bijos, ex-secretário de Orçamento Federal.

José Olympio, porém, descarta ocupar um cargo em um eventual governo e afirma que não pretende assumir o papel de “posto Ipiranga” de Renan. Sua atuação deve se concentrar justamente em aproximar o candidato de nomes relevantes do mercado financeiro.