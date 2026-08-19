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Economia

José Olympio, ex-CEO do Credit Suisse e J.Safra, apoia Renan Santos

Para o banqueiro aposentado, candidato tem potencial para atrair eleitores mais jovens e romper a polarização entre lulismo e bolsonarismo

Por Equipe Faria Lima News 19 ago 2026, 18h38 | Atualizado em 19 ago 2026, 18h40
EXPLOSIVO - Renan Santos: o candidato do Missão defende propostas como a de que o Brasil tenha uma bomba atômica
NO CONDADO Renan Santos: banqueiro aposentado quer abrir as portas da Faria Lima para o candidato (Leco Viana/Thenews2/Agência O Globo/.)
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José Olympio, ex-CEO do Credit Suisse e J.Safra, apoia Renan Santos Priorizar nos meus resultados Google

José Olympio Pereira, ex-presidente do Credit Suisse no Brasil e do Banco J. Safra, declarou apoio à candidatura de Renan Santos à Presidência pelo partido Missão. O banqueiro aposentado também pretende ajudá-lo a ampliar sua interlocução com empresários e investidores da Faria Lima.

Segundo José Olympio, pesaram na decisão as propostas de Renan para um ajuste fiscal rigoroso e a criação de uma Lei de Responsabilidade Gerencial, baseada em metas e meritocracia no serviço público. Ele também vê no candidato potencial para atrair eleitores mais jovens e romper a polarização entre lulismo e bolsonarismo.

A aproximação ocorre enquanto Renan tenta ganhar espaço no mercado financeiro. Nos últimos meses, o candidato participou de encontros com empresários e investidores e reforçou sua equipe econômica. Entre os nomes anunciados está Paulo Bijos, ex-secretário de Orçamento Federal.

José Olympio, porém, descarta ocupar um cargo em um eventual governo e afirma que não pretende assumir o papel de “posto Ipiranga” de Renan. Sua atuação deve se concentrar justamente em aproximar o candidato de nomes relevantes do mercado financeiro.

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