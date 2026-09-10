JHSF reúne 150 marcas em nova operação no Cidade Jardim

A JHSF prepara para 26 de setembro a abertura da CJ Fashion, nova operação do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. O espaço reunirá cerca de 150 marcas nacionais e internacionais.

Com mais de 4 000 metros quadrados distribuídos em três andares, a loja terá moda, joias, beleza, acessórios, gastronomia, casa e lifestyle. Entre as marcas previstas estão Dolce & Gabbana, Balmain, Oscar de la Renta, Victoria Beckham e Stella McCartney.

A operação também terá cerca de 60 marcas e experiências exclusivas. Entre elas estão a primeira livraria da francesa Assouline no Brasil e o único endereço da Tom Ford Beauty na América Latina.

O modelo segue o conceito das grandes lojas de departamento internacionais, concentrando diferentes marcas e categorias em um único espaço. A CJ Fashion também terá atendimento personalizado, private shoppers e áreas destinadas a clientes e eventos.

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A abertura amplia a presença da JHSF no segmento de alta renda e reforça o Cidade Jardim como um dos principais ativos da companhia no mercado de luxo em São Paulo.