Japão registra maior déficit comercial em sete meses

As importações dispararam 28% e levaram o Japão a registrar déficit comercial de 1,1056 trilhão de ienes, equivalente a 7,13 bilhões de dólares, em agosto. O resultado é o pior dos últimos sete meses e representa forte deterioração frente ao saldo negativo de 638,3 bilhões de ienes registrado em julho.

A pressão veio principalmente do aumento dos custos de energia. O país adotou rotas alternativas para reduzir a dependência do Estreito de Ormuz e preservar o abastecimento, mas as alternativas apresentam custos mais elevados.

As exportações japonesas cresceram 19,3% em agosto na comparação anual. O avanço, porém, foi superado pelas importações, que saltaram 28%, ampliando o desequilíbrio da balança comercial.

O cenário também coincide com a expectativa de novo aperto monetário. O mercado espera que o Banco do Japão eleve a taxa de juros de 1% para 1,25% na reunião que começa nesta quinta-feira, 17. Autoridades do banco central avaliam que a alta do petróleo não deve provocar desaceleração significativa da economia japonesa.