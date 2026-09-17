J.P. Morgan corta projeções de lucro do Banco do Brasil para 26 e 27

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O J.P. Morgan cortou as projeções de lucro para o Banco do Brasil em 2026 e 2027, citando a deterioração das carteiras de crédito rural e de pessoas físicas. A inadimplência crescente e a necessidade de maiores provisões pressionam os resultados, resultando também na redução do preço-alvo das ações.

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O J. P. Morgan reduziu suas projeções de lucro para o Banco do Brasil em 2026 e 2027, diante da deterioração das carteiras de crédito rural e de pessoas físicas. A revisão reflete as dificuldades enfrentadas pela instituição para conter a inadimplência e recuperar sua rentabilidade.

O banco de investimento também cortou o preço-alvo das ações do Banco do Brasil de 25 para 22 reais, uma redução de 12%, com horizonte até dezembro de 2027. A nova estimativa ficou praticamente alinhada à cotação de 22,04 reais registrada no fechamento de terça-feira, 15.

O relatório, assinado pelo analista Yuri Fernandes e sua equipe, aponta que o cenário permanece desafiador para as operações de crédito. O aumento da inadimplência pode exigir maiores provisões para perdas, pressionando os resultados e comprometendo a recuperação dos lucros nos próximos exercícios.

Apesar da revisão das estimativas, o J. P. Morgan manteve recomendação neutra para as ações do Banco do Brasil. A redução das projeções para dois anos consecutivos indica que, na avaliação dos analistas, os efeitos da deterioração do crédito podem persistir ao longo de 2027.