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Economia

J.P. Morgan corta projeções de lucro do Banco do Brasil para 26 e 27

Preço-alvo cai 12% com piora no crédito rural

Por Equipe Faria Lima News 17 set 2026, 09h44 | Atualizado em 17 set 2026, 10h21
Edifício Banco do Brasil, em Brasília
Edifício Banco do Brasil, em Brasília (Giovanni Nobile/Reprodução)
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J.P. Morgan corta projeções de lucro do Banco do Brasil para 26 e 27 Priorizar nos meus resultados Google

O J. P. Morgan reduziu suas projeções de lucro para o Banco do Brasil em 2026 e 2027, diante da deterioração das carteiras de crédito rural e de pessoas físicas. A revisão reflete as dificuldades enfrentadas pela instituição para conter a inadimplência e recuperar sua rentabilidade.

O banco de investimento também cortou o preço-alvo das ações do Banco do Brasil de 25 para 22 reais, uma redução de 12%, com horizonte até dezembro de 2027. A nova estimativa ficou praticamente alinhada à cotação de 22,04 reais registrada no fechamento de terça-feira, 15.

O relatório, assinado pelo analista Yuri Fernandes e sua equipe, aponta que o cenário permanece desafiador para as operações de crédito. O aumento da inadimplência pode exigir maiores provisões para perdas, pressionando os resultados e comprometendo a recuperação dos lucros nos próximos exercícios.

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Apesar da revisão das estimativas, o J. P. Morgan manteve recomendação neutra para as ações do Banco do Brasil. A redução das projeções para dois anos consecutivos indica que, na avaliação dos analistas, os efeitos da deterioração do crédito podem persistir ao longo de 2027.

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