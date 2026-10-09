Itaú leiloa 139 imóveis a partir de R$ 35,6 mil

O Itaú Unibanco realiza, em parceria com a Frazão Leilões, um leilão de 139 imóveis em 15 estados e no Distrito Federal. Os lances mínimos vão de 35,6 mil a 2,45 milhões de reais. A habilitação dos interessados pode ser feita até 14 de outubro, às 11h.

São Paulo reúne 45 imóveis e o Rio de Janeiro, 37. Juntos, os dois estados concentram 82 propriedades, aproximadamente 59% dos lotes. Minas Gerais tem dez imóveis, enquanto Bahia e Rio Grande do Sul contam com nove cada.

O menor lance inicial é de um terreno no bairro Araruna II, em Timbaúba, Pernambuco. A propriedade tem 476,70 m² e exige pagamento à vista, com desconto de 10%, conforme as condições do edital. O imóvel com maior lance mínimo é uma casa no bairro Morro Nova Cintra, em Santos, no litoral paulista. A propriedade tem cerca de 3.140 m² de terreno e 549 m² de área construída. O edital prevê pagamento à vista com desconto ou parcelamento em até 78 vezes, com condições específicas de entrada, juros e correção.

A participação ocorre pelo site da Frazão Leilões. As condições de pagamento e as responsabilidades do comprador variam entre os lotes e devem ser verificadas no edital e na documentação de cada imóvel antes dos lances.