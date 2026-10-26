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Economia

Itaú fecha acordo de R$ 2,9 bilhões para comprar startup de IA

NeoSpace desenvolve tecnologia para crédito, atendimento e prevenção a fraudes; aquisição depende de aprovação regulatória

Por Equipe Faria Lima News 26 out 2026, 16h54
Itaú
Itaú  (Divulgação/Divulgação)
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Itaú fecha acordo de R$ 2,9 bilhões para comprar startup de IA Priorize VEJA no Google

O Itaú Unibanco anunciou nesta segunda-feira, 26, um acordo para adquirir a totalidade das ações da NeoSpace A.I. Technologies por 2,925 bilhões de reais. A startup brasileira é especializada em modelos de inteligência artificial para analisar grandes volumes de dados.

O pagamento será dividido entre uma parcela no fechamento da operação e o restante ao longo de cinco anos, sujeito às condições previstas no contrato. A conclusão depende de aprovação do Cade e do Banco Central. As empresas já trabalham juntas há quase dois anos. A parceria envolve soluções para análise de crédito, gestão financeira, relacionamento com clientes e prevenção a fraudes.

Segundo o banco, a aquisição ampliará o desenvolvimento de tecnologias próprias e contribuirá para a evolução do ia.i, sua plataforma de inteligência artificial generativa. A proposta é personalizar serviços e orientações conforme o perfil dos clientes. A NeoSpace manterá gestão e operação autônomas. Bruno Pierobon continuará como CEO, e o acordo prevê a preservação da equipe e das atividades de pesquisa e desenvolvimento.

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