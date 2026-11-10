Itaú entra na disputa por escritórios de assessores de investimento

O Itaú Unibanco começou a distribuir produtos de investimento por meio de escritórios independentes de assessoria, ampliando sua atuação em um segmento marcado pela presença de plataformas como XP e BTG Pactual. A iniciativa prevê um modelo de remuneração baseado em honorários pagos diretamente pelos investidores, reduzindo a dependência das comissões recebidas pela distribuição de produtos financeiros.

Uma das primeiras parcerias, revelada nesta terça-feira, 10, pelo Valor Econômico, envolve a Porto Antico, escritório de Miguel Benatti, ex-sócio da Monte Bravo. Pelo acordo, a assessoria mantém o relacionamento com os clientes e utiliza a infraestrutura e a plataforma de investimentos do Itaú. A remuneração pelo serviço é negociada diretamente com o investidor.

O modelo, conhecido como fee-based, procura reduzir conflitos de interesse associados às comissões e aos chamados rebates, pagos por gestores e emissores aos distribuidores. Com a remuneração desvinculada da venda de produtos específicos, os escritórios podem ampliar a oferta de alternativas de menor custo, como fundos de índice (ETFs), sem comprometer necessariamente sua receita de assessoria.

Nos Estados Unidos, o mercado de gestão patrimonial independente reúne cerca de 23 mil firmas e US$ 10,1 trilhões em ativos, segundo dados de novembro de 2026 da AdvisorIQ apresentados no levantamento de Bruno Stein. Entre as firmas registradas na SEC, a participação das independentes nos ativos sob gestão passou de 36,7%, em 2018, para 41,1%, em 2026.

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A entrada do Itaú nesse canal acrescenta um concorrente de grande porte à disputa pelos escritórios brasileiros. A estratégia privilegia parceiros que adotem remuneração por honorários, embora ainda não tenham sido divulgadas as condições comerciais completas nem as metas de expansão da plataforma.