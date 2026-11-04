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Economia

Inflação de 85% na Turquia vira alerta em debate sobre juros no governo Lula

Proposta de Lara Resende para reduzir a Selic provoca comparação com cortes adotados no país

Por Equipe Faria Lima News 4 nov 2026, 10h30 | Atualizado em 4 nov 2026, 10h31
Sede do Banco Central, em Brasília: o país tem um longo histórico de manutenção de juros altos
POLÊMICA Sede do Banco Central: proposta de André Lara Resende de baixar a Selic não agrada o mercado (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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Inflação de 85% na Turquia vira alerta em debate sobre juros no governo Lula Priorize VEJA no Google

A proposta de André Lara Resende para limitar a taxa básica de juros brasileira provocou críticas no mercado financeiro e comparações com a experiência da Turquia. O economista defende reduzir a Selic para aproximadamente 7,5% em 12 meses e, posteriormente, estabelecer uma faixa para sua flutuação.

Um dos formuladores do Plano Real, Lara Resende teve seu nome associado às discussões sobre a equipe econômica do próximo governo Lula, inclusive em especulações sobre a Fazenda. Suas ideias receberam apoio de aliados do presidente, como Gleisi Hoffmann, mas não há confirmação de convite para assumir um cargo.

A tese parte da avaliação de que os juros elevados são o principal motor do desequilíbrio fiscal brasileiro. Críticos argumentam que limitar a taxa sem controlar as expectativas de inflação pode provocar saída de capitais, desvalorização do real e pressão sobre os preços.

Na Turquia, o Banco Central manteve os juros em 14% no primeiro semestre de 2022 e reduziu a taxa para 9% até novembro. Em outubro daquele ano, a inflação acumulada em 12 meses atingiu 85,51%. A experiência envolveu outras medidas e fatores econômicos, portanto não corresponde automaticamente ao mecanismo proposto para o Brasil nem permite atribuir toda a inflação aos cortes.

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o tabelamento dos juros não está na mesa de Lula e negou uma reunião agendada entre o presidente e Lara Resende. A proposta permanece como uma ideia em debate, sem anúncio de adoção pelo governo.

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