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Economia

Incorporadora de luxo aposta em tênis com Meligeni para atrair compradores

RFM troca estandes tradicionais por experiências exclusivas em São Paulo

Por Equipe Faria Lima News 29 out 2026, 13h41
O tenista brasileiro Felipe Meligeni em ação contra o austríaco Dominic Thiem, em jogo da primeira rodada do Rio Open
O tenista brasileiro Felipe Meligeni em ação contra o austríaco Dominic Thiem, em jogo da primeira rodada do Rio Open (Rio Open/Reprodução)
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Incorporadora de luxo aposta em tênis com Meligeni para atrair compradores Priorize VEJA no Google

A RFM, uma das principais incorporadoras de imóveis de alto padrão de São Paulo, adotou uma estratégia diferenciada para atrair compradores. Em vez de investir em estandes tradicionais de vendas, a empresa promove experiências exclusivas, como aulas de tênis com o ex-atleta Fernando Meligeni, torneios de cartas e encontros com especialistas em economia.

Uma das iniciativas ocorreu no empreendimento Franca 1055, onde a incorporadora organizou atividades de tênis com Meligeni durante os fins de semana. A empresa também realizou um torneio de tranca, cuja arrecadação com as inscrições foi destinada a doações. As ações buscam fortalecer o relacionamento com clientes de alta renda e manter a marca presente nas decisões de compra.

Segundo Marcelo Moraes, CEO da RFM, os juros elevados e as incertezas políticas têm prolongado o processo de decisão dos compradores. Embora exista demanda por imóveis de luxo, os clientes estão mais cautelosos. A incorporadora também promoveu um encontro com o economista Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central, para discutir as perspectivas econômicas do país.

A estratégia acompanha o aumento da concorrência no mercado imobiliário de alto padrão da capital paulista. Entre os lançamentos da RFM está o Primavera, nos Jardins, projetado pelo arquiteto Arthur Casas. O empreendimento terá apenas 12 apartamentos, com aproximadamente 400 metros quadrados cada, e Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 300 milhões.

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A companhia também comercializa o Janô, no Itaim Bibi, com VGV de R$ 340 milhões, e prepara um novo empreendimento na região da Faria Lima. Com atuação concentrada em bairros valorizados de São Paulo, a RFM aposta na exclusividade e no relacionamento de longo prazo para se diferenciar em um mercado cada vez mais competitivo.

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