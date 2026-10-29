Incorporadora de luxo aposta em tênis com Meligeni para atrair compradores

A RFM, uma das principais incorporadoras de imóveis de alto padrão de São Paulo, adotou uma estratégia diferenciada para atrair compradores. Em vez de investir em estandes tradicionais de vendas, a empresa promove experiências exclusivas, como aulas de tênis com o ex-atleta Fernando Meligeni, torneios de cartas e encontros com especialistas em economia.

Uma das iniciativas ocorreu no empreendimento Franca 1055, onde a incorporadora organizou atividades de tênis com Meligeni durante os fins de semana. A empresa também realizou um torneio de tranca, cuja arrecadação com as inscrições foi destinada a doações. As ações buscam fortalecer o relacionamento com clientes de alta renda e manter a marca presente nas decisões de compra.

Segundo Marcelo Moraes, CEO da RFM, os juros elevados e as incertezas políticas têm prolongado o processo de decisão dos compradores. Embora exista demanda por imóveis de luxo, os clientes estão mais cautelosos. A incorporadora também promoveu um encontro com o economista Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central, para discutir as perspectivas econômicas do país.

A estratégia acompanha o aumento da concorrência no mercado imobiliário de alto padrão da capital paulista. Entre os lançamentos da RFM está o Primavera, nos Jardins, projetado pelo arquiteto Arthur Casas. O empreendimento terá apenas 12 apartamentos, com aproximadamente 400 metros quadrados cada, e Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 300 milhões.

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A companhia também comercializa o Janô, no Itaim Bibi, com VGV de R$ 340 milhões, e prepara um novo empreendimento na região da Faria Lima. Com atuação concentrada em bairros valorizados de São Paulo, a RFM aposta na exclusividade e no relacionamento de longo prazo para se diferenciar em um mercado cada vez mais competitivo.