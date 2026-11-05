Ilha em Búzios terá hotel de luxo, clube privado e dez vilas

A Ilha Rasa, a cerca de 700 metros da costa de Búzios, está recebendo um empreendimento de luxo estimado em mais de R$ 200 milhões. O projeto reúne clube privado, hotel e dez vilas residenciais no terreno do antigo Nas Rocas, fechado desde 2002.

O clube, primeira etapa do projeto, já foi inaugurado e terá capacidade para até 500 associados. O hotel está previsto para contar com 40 acomodações, enquanto as vilas serão comercializadas para investidores.

Segundo informações divulgadas sobre o empreendimento, sete das dez vilas já foram vendidas. Os proprietários poderão disponibilizá-las para locação turística por meio da operação do hotel.

O antigo Nas Rocas foi um dos primeiros hotéis cinco estrelas do país e recebeu celebridades como Madonna, Bono e Mick Jagger. O novo projeto prevê preservar a maior parte da ilha, sem novas construções em cerca de 85% da área.

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A conclusão do complexo está prevista para 2031, com as primeiras vilas previstas para entrega a partir de 2027. A proposta combina hospedagem, lazer restrito a associados e imóveis de alto padrão em uma ilha próxima ao litoral buziano.