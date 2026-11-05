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Economia

HBR vende fatias de shoppings e prédio na Faria Lima por R$ 938 milhões

Fundo da SPX comprará participações em quatro empreendimentos

Por Equipe Faria Lima News 5 nov 2026, 16h01
Avenida Faria Lima, o coração financeiro da cidade: melhor ambiente de negócios do país
Avenida Faria Lima (./Shutterstock)
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HBR vende fatias de shoppings e prédio na Faria Lima por R$ 938 milhões Priorize VEJA no Google

A HBR Realty assinou contratos para vender participações em três shoppings e um edifício corporativo ao fundo imobiliário SPX Portfólio Alfa, em uma transação de R$ 937,7 milhões. O acordo foi anunciado nesta quarta-feira, 4.

O negócio inclui 20% do Mogi Shopping, 25% do Suzano Shopping, 50% do Patteo Olinda Shopping e 90,9% do Lead Corporate Faria Lima. Os centros comerciais ficam em São Paulo e Pernambuco, enquanto o edifício está na capital paulista.

Do valor total, R$ 562,6 milhões serão pagos à vista no fechamento. Os R$ 375,1 milhões restantes serão divididos em quatro parcelas anuais, corrigidas pelo IPCA, com a primeira prevista para um ano após a conclusão.

Segundo a companhia, o comprador já captou os recursos necessários. O fechamento está previsto para ocorrer até 11 de novembro, quando o saldo parcelado deverá ser depositado em uma conta vinculada em favor dos vendedores.

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A HBR afirma que a venda integra sua estratégia de reciclagem de ativos, disciplina financeira e otimização da estrutura de capital. Apesar da assinatura dos contratos, a transação ainda aguarda o fechamento.

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