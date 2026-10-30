HBR compra 83% da Helbor e prepara saída da incorporadora da Bolsa

A HBR Realty (HBRE3) adquiriu 83,16% do capital social da Helbor (HBOR3) em uma operação que abre caminho para a saída da incorporadora da Bolsa de Valores brasileira. A transação, realizada na quarta-feira, 28,, envolveu 111,3 milhões de ações, com preço final de 2,73 reais por papel.

O pagamento será realizado por meio da entrega de aproximadamente 90,8 milhões de ações da própria HBR Realty aos investidores que participaram da oferta pública de aquisição (OPA). A operação atingiu os requisitos necessários para dar continuidade ao cancelamento do registro da Helbor na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à sua saída do Novo Mercado da B3.

As duas companhias são controladas pela família Borenstein, que busca concentrar seus negócios imobiliários em uma única empresa listada na Bolsa. A reorganização permitirá integrar atividades de incorporação residencial e empreendimentos comerciais, além de ampliar a diversificação das receitas.

A proposta de fechamento de capital havia sido anunciada em julho e provocou uma reação negativa dos investidores. Na ocasião, as ações da Helbor chegaram a recuar cerca de 20% no pregão seguinte ao anúncio, enquanto os papéis da HBR registraram queda próxima de 18%.

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Os acionistas da Helbor que não participaram do leilão poderão vender seus papéis à HBR entre 29 de outubro e 28 de novembro de 2026. Com a conclusão das etapas regulatórias, a incorporadora deixará de ter ações negociadas na B3, consolidando uma nova estrutura societária para o grupo.