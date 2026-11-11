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Economia

Grupo Navarro entra em RJ com R$ 268 milhões em créditos declarados

Distribuidora de medicamentos inclui Hypera e EMS entre principais fornecedores na lista de credores

Por Equipe Faria Lima News 11 nov 2026, 14h49
Distribuição de medicamentos
Distribuição de medicamentos (./Reprodução)
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Grupo Navarro entra em RJ com R$ 268 milhões em créditos declarados Priorize VEJA no Google

A Justiça de São Paulo autorizou o processamento da recuperação judicial de cinco empresas do Grupo Navarro, distribuidor de medicamentos. As companhias declararam R$ 268,2 milhões em créditos sujeitos ao processo.

Entre os fornecedores listados estão a Hypera, com R$ 28,63 milhões, e a EMS, com R$ 11 milhões. Os valores foram informados pelas próprias empresas e ainda serão verificados.

O grupo atribui a crise ao aumento dos juros, à dependência de empréstimos de curto prazo e à necessidade de capital de giro. Em 2025, as despesas financeiras chegaram a R$ 52,7 milhões, superando o resultado operacional de R$ 27,9 milhões.

A decisão, de 27 de outubro, contempla cinco empresas, enquanto o pedido de uma sexta permanece sob análise. As companhias ainda precisarão apresentar um plano de pagamento aos credores, que não foi aprovado pela Justiça.

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