Grupo Apex do ES pede recuperação judicial com dívida de R$ 1 bilhão

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O Grupo Apex Partners, do Espírito Santo, entrou com pedido de recuperação judicial, acumulando dívidas de cerca de R$ 1 bilhão. O grupo, que assessora 7.620 investidores e administra R$ 17 bilhões, excluiu a Carbyne Investimentos do processo. Acompanhe os detalhes e implicações dessa movimentação financeira.

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A Apex Partners entrou com pedido de recuperação judicial na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória. O grupo capixaba acumula cerca de 1 bilhão de reais em dívidas e já havia solicitado, no início de agosto, proteção contra execuções.

O pedido não inclui a Carbyne Investimentos, que possui outro sócio e, segundo o Pipeline, busca uma venda separada do processo. A Apex Gestão de Recursos, por outro lado, está entre as empresas incluídas na recuperação judicial.

A Apex presta assessoria financeira a 7.620 investidores e soma aproximadamente 17 bilhões de reais sob administração, considerando carteiras administradas e assessoria de investimentos. Esse valor corresponde a recursos administrados ou assessorados e não representa patrimônio próprio disponível para pagamento das dívidas.

O grupo também mantinha parceria com o BTG Pactual para distribuição de investimentos, que foi encerrada. Segundo a reportagem, um fundo da Apex possui ainda participação de 15% na CVC.

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A Apex Partners, do Espírito Santo, não tem relação com a Apex Group, multinacional de serviços financeiros que atua no Brasil e adquiriu a BRL Trust Investimentos em 2021 e, posteriormente, a BRL Trust DTVM, operação concluída em 2023.