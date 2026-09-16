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Economia

Grupo Apex do ES pede recuperação judicial com dívida de R$ 1 bilhão

Grupo administra R$ 17 bilhões e deixa Carbyne fora do processo

Por Equipe Faria Lima News 16 set 2026, 13h36
Fachada de vidro de um edifício moderno com o letreiro APEX Empresarial em letras prateadas, refletindo o céu azul e prédios vizinhos
Fachada de escritório da Apex Partners (Redes Sociais/Reprodução)
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Grupo Apex do ES pede recuperação judicial com dívida de R$ 1 bilhão Priorizar nos meus resultados Google

A Apex Partners entrou com pedido de recuperação judicial na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória. O grupo capixaba acumula cerca de 1 bilhão de reais em dívidas e já havia solicitado, no início de agosto, proteção contra execuções.

O pedido não inclui a Carbyne Investimentos, que possui outro sócio e, segundo o Pipeline, busca uma venda separada do processo. A Apex Gestão de Recursos, por outro lado, está entre as empresas incluídas na recuperação judicial.

A Apex presta assessoria financeira a 7.620 investidores e soma aproximadamente 17 bilhões de reais sob administração, considerando carteiras administradas e assessoria de investimentos. Esse valor corresponde a recursos administrados ou assessorados e não representa patrimônio próprio disponível para pagamento das dívidas.

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O grupo também mantinha parceria com o BTG Pactual para distribuição de investimentos, que foi encerrada. Segundo a reportagem, um fundo da Apex possui ainda participação de 15% na CVC.

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A Apex Partners, do Espírito Santo, não tem relação com a Apex Group, multinacional de serviços financeiros que atua no Brasil e adquiriu a BRL Trust Investimentos em 2021 e, posteriormente, a BRL Trust DTVM, operação concluída em 2023.

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