Governo zera impostos federais da gasolina por 30 dias

O governo federal anunciou nesta sexta-feira, 9, a suspensão dos impostos federais sobre a gasolina por 30 dias. A medida zera as alíquotas de PIS/Pasep, Cofins e Cide sobre a importação e a comercialização do combustível.

A desoneração passa de R$ 0,63 para R$ 0,89 por litro, uma ampliação de R$ 0,26 em relação ao benefício anterior. O valor representa a retirada de tributos e não uma queda automática de R$ 0,89 no preço cobrado pelos postos.

O pacote também mantém a desoneração de R$ 0,19 por litro do etanol hidratado e aumenta o subsídio aos produtores de R$ 0,25 para R$ 0,43. Para o diesel importado, foi anunciada uma subvenção adicional de R$ 1,40 por litro.

O custo estimado das medidas é de R$ 5,2 bilhões em 30 dias. Segundo o Executivo, os benefícios serão compensados com receitas extraordinárias vinculadas ao petróleo.

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O anúncio ocorre a 16 dias do segundo turno das eleições. A redução anterior de impostos não havia se traduzido em queda nas bombas, conforme dados da ANP. O governo afirma ter reforçado a fiscalização contra preços abusivos.