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Economia

Governo Lula elevou carga tributária uma vez a cada 33 dias desde 2023

Levantamento contabiliza 36 medidas efetivas de criação ou aumento de tributos no terceiro mandato

Por Faria Lima News 1 out 2026, 13h37
Lula e Fernando Haddad
Lula e Fernando Haddad durante evento em São Paulo - 31/03/2026 (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
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Governo Lula elevou carga tributária uma vez a cada 33 dias desde 2023 Priorize VEJA no Google

Desde o início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o governo federal acumulou 36 medidas efetivas de criação ou aumento de tributos. Considerado o período analisado, o ritmo corresponde a aproximadamente uma elevação tributária a cada 33 dias.

A relação inclui mudanças no IOF, tributações de instituições financeiras, importações, combustíveis, compras internacionais e alterações em benefícios fiscais. Entram na conta tanto novas cobranças quanto aumento de alíquotas, reonerações e mudanças que ampliaram a tributação sobre setores ou operações.

Para o cálculo de 33 dias, foram consideradas apenas as 36 medidas que resultaram efetivamente em criação ou aumento de tributação, excluindo propostas que não prosperaram e iniciativas de natureza não tributária.

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