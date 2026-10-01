Governo Lula elevou carga tributária uma vez a cada 33 dias desde 2023

Desde o início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o governo federal acumulou 36 medidas efetivas de criação ou aumento de tributos. Considerado o período analisado, o ritmo corresponde a aproximadamente uma elevação tributária a cada 33 dias.

A relação inclui mudanças no IOF, tributações de instituições financeiras, importações, combustíveis, compras internacionais e alterações em benefícios fiscais. Entram na conta tanto novas cobranças quanto aumento de alíquotas, reonerações e mudanças que ampliaram a tributação sobre setores ou operações.

Para o cálculo de 33 dias, foram consideradas apenas as 36 medidas que resultaram efetivamente em criação ou aumento de tributação, excluindo propostas que não prosperaram e iniciativas de natureza não tributária.