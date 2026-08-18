Google leva IA aos semáforos de São Paulo para tentar reduzir trânsito

O Google começou a implementar em São Paulo o Green Light, projeto que utiliza inteligência artificial e dados de tráfego do Google Maps para melhorar a programação dos semáforos. A iniciativa é realizada em parceria com a CET e a Prodam, empresa de tecnologia da Prefeitura de São Paulo.

O sistema utiliza informações agregadas sobre a movimentação dos veículos captadas pelo ecossistema do Google Maps para entender como o trânsito se comporta em cada cruzamento. A IA analisa padrões como fluxo, tempo de espera, número de paradas e formação de congestionamentos e, a partir disso, identifica onde mudanças de poucos segundos nos sinais podem melhorar a circulação.

Uma das vantagens é não depender da instalação de novos sensores em cada cruzamento. Com os dados já disponíveis no Maps, o Green Light cria modelos de tráfego e recomenda alterações nos tempos de verde e vermelho. As sugestões são encaminhadas aos engenheiros da CET, que avaliam e decidem quais ajustes serão efetivamente aplicados.

Segundo o Google, resultados obtidos pelo Green Light em diferentes cidades indicam potencial para reduzir em até 30% o número de paradas nos cruzamentos e em até 10% as emissões geradas nesses locais. No Brasil, o projeto já havia sido aplicado em 83 cruzamentos antes da expansão para São Paulo, com redução estimada de 9% no consumo de combustível.

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A chegada à capital coloca a tecnologia diante de uma das maiores redes semafóricas do país. São Paulo possui cerca de 6 mil cruzamentos com semáforos, e a proposta é utilizar a IA como ferramenta para melhorar a sincronização dos sinais e reduzir o tradicional para e anda da cidade sem substituir toda a infraestrutura existente.