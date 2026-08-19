Gestor de 24 anos perde US$ 35 bilhões na maior derrocada da história

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Leopold Aschenbrenner, 24, e seu fundo Situational Awareness sofreram uma perda histórica de US$ 35 bilhões em julho, após o colapso de posições altamente alavancadas em inteligência artificial e semicondutores. Mesmo com a queda drástica de 67% no mês, o fundo ainda acumulava ganhos de 80% no ano, ilustrando os riscos da alavancagem.

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Leopold Aschenbrenner, de apenas 24 anos, acaba de entrar para uma lista que provavelmente preferia evitar. Seu hedge fund, Situational Awareness, sofreu uma queda de cerca de 35 bilhões de dólares em julho, após o colapso de posições altamente alavancadas ligadas à inteligência artificial.

O fundo havia chegado ao início de julho com aproximadamente 45 bilhões de dólares em ativos, depois de uma sequência extraordinária de ganhos. A reversão veio quando ações ligadas à infraestrutura de IA e semicondutores despencaram. Entre as principais apostas estavam Sandisk e Micron, que juntas representavam mais da metade da carteira americana divulgada pelo fundo. A alavancagem chegou a cerca de 400%.

A queda provocou chamadas de margem e obrigou o Situational Awareness a liquidar boa parte de suas posições. Grande parte da carteira de ações acabou vendida para a Citadel, de Ken Griffin. Aschenbrenner posteriormente informou aos investidores que havia eliminado a alavancagem do portfólio.

Segundo levantamento divulgado pelo Financial Times, a perda coloca o episódio no topo entre os maiores prejuízos de trading já registrados, superando casos históricos envolvendo bancos, empresas e fundos. Para comparação, o colapso da Archegos Capital, de Bill Hwang, aparece com perdas estimadas em 12,6 bilhões de dólares.

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Há, porém, uma ironia nos números: mesmo depois de perder 67% em julho, o Situational Awareness ainda acumulava valorização de aproximadamente 80% em 2026, graças aos ganhos extraordinários obtidos no primeiro semestre. O episódio tornou-se uma demonstração extrema de como concentração e alavancagem conseguem multiplicar tanto ganhos quanto perdas.