O family office de George Soros reduziu em 19,3% sua posição na Nvidia no terceiro trimestre, segundo documentos entregues à SEC e compilados pela Bloomberg. A gestora vendeu cerca de 206 mil ações, operação que somou até US$ 47,4 milhões, e encerrou setembro com 858,8 mil papéis, avaliados em cerca de US$ 196 milhões. No trimestre anterior, ela já havia aberto opções de venda sobre 400 mil ações da empresa.

Ao menos 12 family offices também cortaram exposição no período, entre eles a BlueCrest, de Michael Platt, e o veículo de investimento do xeique Mohamed bin Zayed, de Abu Dhabi. Todos mantiveram parte das ações, que somavam mais de US$ 1 bilhão ao fim de setembro. No sentido oposto, a família Moreira Salles, o empresário Alan Parker e a família Van Tuyl aumentaram suas posições.

As vendas ocorreram antes de Jensen Huang deixar o comando da Nvidia, em 12 de novembro, após a revelação de relacionamentos extraconjugais, um deles com Alice Huang, ex-executiva da Megaspeed apontada por autoridades americanas como suspeita de atuar para a inteligência chinesa. A CFO Colette Kress assumiu como CEO interina. A empresa divulga seu balanço trimestral nesta terça-feira, e comitês da Câmara dos EUA querem ouvir Huang na quarta.

O timing chamou atenção, mas os dados indicam mais um rebalanceamento após forte valorização do que uma aposta contra a empresa: até setembro, a ação subia 22% no ano, cerca do dobro do S&P 500. Além disso, a reportagem do New York Times sobre o caso só saiu em 29 de outubro, depois do fim do trimestre, e a proximidade entre Huang e Alice já havia sido exposta em maio, em relatório da Culper Research.