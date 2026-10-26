Gasolinas premium começam a faltar nos postos após aumento de etanol na gasolina comum

O mercado brasileiro de combustíveis enfrenta dificuldades no abastecimento de gasolinas premium, com relatos de falta de produtos como Petrobras Podium e Shell V-Power Racing. O problema ocorre em meio ao crescimento da demanda por combustíveis de maior octanagem, especialmente entre proprietários de veículos importados, esportivos e motocicletas de alta cilindrada.

Desde agosto de 2026, o percentual obrigatório de etanol anidro na gasolina comum e aditivada passou de 30% para 32%, enquanto as versões premium permaneceram com 25%. A diferença na composição tem estimulado a migração de consumidores para combustíveis premium, que oferecem menor concentração de etanol e maior resistência à detonação nos motores.

Segundo a Petrobras, as vendas da gasolina Podium cresceram 32% em relação ao mesmo período de 2025. A Vibra Energia confirmou restrições no fornecimento, atribuídas a dificuldades operacionais na cadeia de suprimentos. Para ampliar a oferta, a Petrobras anunciou a importação de combustível, com chegada prevista para a segunda quinzena de novembro.

A combinação de demanda crescente e oferta limitada pressiona o mercado de combustíveis premium e pode provocar aumentos de preços. A escassez também evidencia os efeitos da alteração na mistura obrigatória de etanol sobre o comportamento dos consumidores. Até o momento, não há previsão oficial para a normalização do fornecimento da Podium.