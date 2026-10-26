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Economia

Gasolinas premium começam a faltar nos postos após aumento de etanol na gasolina comum

Problema ocorre em meio ao crescimento da demanda por combustíveis de maior octanagem

Por Equipe Faria Lima News 26 out 2026, 16h51
Posto de gasolina - combustível - combustíveis
 (Fabio Teixeira/Anadolu via/Getty Images)
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Gasolinas premium começam a faltar nos postos após aumento de etanol na gasolina comum Priorize VEJA no Google

O mercado brasileiro de combustíveis enfrenta dificuldades no abastecimento de gasolinas premium, com relatos de falta de produtos como Petrobras Podium e Shell V-Power Racing. O problema ocorre em meio ao crescimento da demanda por combustíveis de maior octanagem, especialmente entre proprietários de veículos importados, esportivos e motocicletas de alta cilindrada.

Desde agosto de 2026, o percentual obrigatório de etanol anidro na gasolina comum e aditivada passou de 30% para 32%, enquanto as versões premium permaneceram com 25%. A diferença na composição tem estimulado a migração de consumidores para combustíveis premium, que oferecem menor concentração de etanol e maior resistência à detonação nos motores.

Segundo a Petrobras, as vendas da gasolina Podium cresceram 32% em relação ao mesmo período de 2025. A Vibra Energia confirmou restrições no fornecimento, atribuídas a dificuldades operacionais na cadeia de suprimentos. Para ampliar a oferta, a Petrobras anunciou a importação de combustível, com chegada prevista para a segunda quinzena de novembro.

A combinação de demanda crescente e oferta limitada pressiona o mercado de combustíveis premium e pode provocar aumentos de preços. A escassez também evidencia os efeitos da alteração na mistura obrigatória de etanol sobre o comportamento dos consumidores. Até o momento, não há previsão oficial para a normalização do fornecimento da Podium.

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