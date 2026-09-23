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França enfrenta falta de combustível e diesel bate 2,41 euros por litro

Uma em cada seis estações já registra falta de algum combustível, enquanto governo amplia medidas emergenciais

Por Equipe Faria Lima News 23 set 2026, 16h18
Pessoas tentam fugir do sol em Paris, na França. 27/05/2026
Pessoas tentam fugir do sol em Paris, na França. 27/05/2026 (Benjamin Girette/Bloomberg/Getty Images)
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França enfrenta falta de combustível e diesel bate 2,41 euros por litro Priorizar nos meus resultados Google

A França enfrenta uma rápida deterioração no abastecimento de combustíveis. Dados do governo mostram que 16% dos postos estavam sem pelo menos um tipo de combustível em 21 de setembro. Dois dias antes, o índice era de 15%, contra 11% em 18 de setembro. Em algumas regiões, a proporção chegou a 20% dos postos.

A pressão também chegou aos preços. O diesel alcançou 2,41 euros por litro, maior valor já registrado no país, enquanto a gasolina SP95 chegou a 2,17 euros. Há postos fechando temporariamente por falta de produto e outros evitando novas compras diante dos preços elevados no atacado. A crise está ligada à redução da oferta internacional de diesel, agravada pelos conflitos no Oriente Médio e pelos ataques à infraestrutura energética russa. As exportações do Oriente Médio caíram fortemente, enquanto os estoques permanecem pressionados também em outras partes do mundo.

Emmanuel Macron pediu à União Europeia uma flexibilização temporária das regras de qualidade dos combustíveis, medida que poderia elevar em até 20% a produção europeia de diesel e querosene. Nesta terça-feira, 22, o governo francês também anunciou a ampliação dos auxílios relacionados aos combustíveis, elevando o pacote para 1,4 bilhão de euros. Apesar da situação, o governo afirma que o abastecimento nacional está garantido pelos próximos dois meses.

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