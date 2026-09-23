França enfrenta falta de combustível e diesel bate 2,41 euros por litro

A França enfrenta uma rápida deterioração no abastecimento de combustíveis. Dados do governo mostram que 16% dos postos estavam sem pelo menos um tipo de combustível em 21 de setembro. Dois dias antes, o índice era de 15%, contra 11% em 18 de setembro. Em algumas regiões, a proporção chegou a 20% dos postos.

A pressão também chegou aos preços. O diesel alcançou 2,41 euros por litro, maior valor já registrado no país, enquanto a gasolina SP95 chegou a 2,17 euros. Há postos fechando temporariamente por falta de produto e outros evitando novas compras diante dos preços elevados no atacado. A crise está ligada à redução da oferta internacional de diesel, agravada pelos conflitos no Oriente Médio e pelos ataques à infraestrutura energética russa. As exportações do Oriente Médio caíram fortemente, enquanto os estoques permanecem pressionados também em outras partes do mundo.

Emmanuel Macron pediu à União Europeia uma flexibilização temporária das regras de qualidade dos combustíveis, medida que poderia elevar em até 20% a produção europeia de diesel e querosene. Nesta terça-feira, 22, o governo francês também anunciou a ampliação dos auxílios relacionados aos combustíveis, elevando o pacote para 1,4 bilhão de euros. Apesar da situação, o governo afirma que o abastecimento nacional está garantido pelos próximos dois meses.