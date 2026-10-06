Four Seasons pode ganhar hotel na região da Faria Lima

A Iguatemi confirmou nesta segunda-feira, 5, que estuda um empreendimento imobiliário no Itaim Bibi, em São Paulo, com um co-investidor. O projeto envolve o Grupo Catuaí e pode incluir um hotel da rede Four Seasons na região da Faria Lima.

Em comunicado ao mercado, a companhia informou que ainda não definiu o formato, a finalidade ou o financiamento do empreendimento. A Iguatemi também não identificou oficialmente o parceiro nem confirmou a instalação do hotel.

Iguatemi e Catuaí são sócias de uma empresa com projeto entre as ruas Jerônimo da Veiga e Amauri. A área tem autorização para uma torre de escritórios de 13 andares e 11,2 mil metros quadrados, com lojas voltadas para a rua.

O hotel de luxo seria construído em um terreno vizinho, com negociações em andamento com a Four Seasons, segundo a mesma reportagem. A região já abriga o Fasano Itaim e receberá o Shops Faria Lima, empreendimento da JHSF previsto para 2027.

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A Catuaí já mantém uma parceria anunciada com a Four Seasons para um hotel no Leblon, no Rio de Janeiro, com abertura prevista para 2029. Em São Paulo, porém, o possível empreendimento permanece em estudo, sem anúncio definitivo de implantação.