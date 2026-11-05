FGD concederá ressarcimento integral a 97% dos depositantes do Ueno Bank

O Banco Central do Paraguai (BCP) informou que 97% dos depositantes do Ueno Bank terão direito ao ressarcimento integral dos valores mantidos na instituição, dentro das condições estabelecidas pelo Fundo de Garantia de Depósitos (FGD). A proteção foi confirmada após a intervenção anunciada em 3 de novembro de 2026.

O fundo paraguaio funciona de maneira semelhante ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) brasileiro e assegura depósitos de até 228,3 milhões de guaranis por depositante, aproximadamente US$ 38 mil. Para os 97% de clientes cujos saldos estão integralmente dentro desse limite, a cobertura corresponde a 100% do dinheiro depositado.

A garantia também se aplica a estrangeiros, incluindo brasileiros, independentemente de residirem no Paraguai. A proteção abrange pessoas físicas e jurídicas, além de depósitos elegíveis em guaranis e moedas estrangeiras, respeitado o mesmo limite de cobertura.

Embora proteja integralmente a grande maioria dos depositantes, o mecanismo cobre aproximadamente 30% do valor total dos depósitos mantidos no banco, segundo análise da Moody’s. Isso ocorre porque uma pequena parcela de clientes concentra valores elevados, superiores ao teto da garantia. Os recursos excedentes poderão ser recuperados conforme os resultados do processo de resolução bancária.

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Nesta quinta-feira (5), o Banco Central anunciou o início da primeira etapa de pagamentos, destinada a clientes elegíveis com depósitos de até 10 milhões de guaranis e sem dívidas com a instituição. O Ueno Bank informa possuir aproximadamente 3 milhões de clientes.