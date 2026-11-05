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Economia

FGD concederá ressarcimento integral a 97% dos depositantes do Ueno Bank

Proteção também beneficia estrangeiros, incluindo brasileiros com dinheiro no banco

Por Equipe Faria Lima News 5 nov 2026, 17h51 | Atualizado em 5 nov 2026, 17h52
Manifestantes seguram bandeiras e cartazes em frente a um prédio histórico com colunas. Uma mulher de óculos e camiseta preta fala ao microfone, enquanto um homem ao lado ergue uma bandeira tricolor. Outros participantes seguram um cartaz que diz A la cárcel Santi HC y todos los.
Depositantes do Banco Ueno participam de uma manifestação após a intervenção do banco pelo Banco Central do Paraguai, em Assunção, em 3 de novembro de 2026. (Foto por DANIEL DUARTE / AFP/AFP)
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FGD concederá ressarcimento integral a 97% dos depositantes do Ueno Bank Priorize VEJA no Google

O Banco Central do Paraguai (BCP) informou que 97% dos depositantes do Ueno Bank terão direito ao ressarcimento integral dos valores mantidos na instituição, dentro das condições estabelecidas pelo Fundo de Garantia de Depósitos (FGD). A proteção foi confirmada após a intervenção anunciada em 3 de novembro de 2026.

O fundo paraguaio funciona de maneira semelhante ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) brasileiro e assegura depósitos de até 228,3 milhões de guaranis por depositante, aproximadamente US$ 38 mil. Para os 97% de clientes cujos saldos estão integralmente dentro desse limite, a cobertura corresponde a 100% do dinheiro depositado.

A garantia também se aplica a estrangeiros, incluindo brasileiros, independentemente de residirem no Paraguai. A proteção abrange pessoas físicas e jurídicas, além de depósitos elegíveis em guaranis e moedas estrangeiras, respeitado o mesmo limite de cobertura.

Embora proteja integralmente a grande maioria dos depositantes, o mecanismo cobre aproximadamente 30% do valor total dos depósitos mantidos no banco, segundo análise da Moody’s. Isso ocorre porque uma pequena parcela de clientes concentra valores elevados, superiores ao teto da garantia. Os recursos excedentes poderão ser recuperados conforme os resultados do processo de resolução bancária.

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Nesta quinta-feira (5), o Banco Central anunciou o início da primeira etapa de pagamentos, destinada a clientes elegíveis com depósitos de até 10 milhões de guaranis e sem dívidas com a instituição. O Ueno Bank informa possuir aproximadamente 3 milhões de clientes.

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