Faria Lima financiará R$ 1,67 bilhão em transformação de Paraisópolis

A Prefeitura de São Paulo lançou o edital do Programa Nova Paraisópolis, maior intervenção urbanística já planejada para o complexo formado por Paraisópolis, Jardim Colombo e Porto Seguro. A licitação prevê aproximadamente 2,33 bilhões de reais em projetos e obras de habitação, saneamento, mobilidade, infraestrutura e equipamentos públicos.

Boa parte dos recursos tem ligação direta com a Faria Lima. Cerca de 1,67 bilhão de reais virão do leilão de CEPACs da Operação Urbana Consorciada Faria Lima realizado em 2025. A arrecadação foi destinada integralmente ao Complexo Paraisópolis.

Entre as principais intervenções está o prolongamento da Avenida Hebe Camargo até a estação São Paulo-Morumbi do Metrô. Segundo a Prefeitura, a nova ligação deve reduzir de aproximadamente 45 para 15 minutos o deslocamento dos moradores nesse trajeto. Também estão previstos 40,9 km de ruas e vielas requalificadas e novas redes de água e esgoto para cerca de 33,2 mil famílias.

Na habitação, o programa prevê concluir 812 unidades dos empreendimentos Sanfona e Vila Andrade e, em etapas posteriores, construir outras 2 mil moradias, com prioridade para famílias que vivem em áreas de risco.

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O projeto inclui ainda uma UPA 24 horas, novo CAPS, cinco escolas municipais, dois parques lineares e um centro esportivo e educacional de aproximadamente 16 mil m², com piscina olímpica e quadras. Os contratos terão duração prevista de 48 meses a partir da assinatura.