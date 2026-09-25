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Economia

Executivo do Morgan Stanley envia por engano lista com 100 operações

E-mail a clientes expôs pipeline do banco com IPOs, fusões, aquisições e outras operações na Ásia

Por Equipe Faria Lima News 25 set 2026, 13h32 | Atualizado em 25 set 2026, 13h51
Morgan Stanley
Morgan Stanley (Getty Images/VEJA)
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Executivo do Morgan Stanley envia por engano lista com 100 operações Priorizar nos meus resultados Google

Um alto executivo do Morgan Stanley enviou por engano a clientes um documento interno com o pipeline de negócios da área de financial sponsors na Ásia. A lista reunia mais de 100 operações acompanhadas pelo banco, incluindo transações ainda não anunciadas publicamente.

O e-mail foi enviado por Mohamed Atmani, responsável pela área de financial sponsors do Morgan Stanley na Ásia-Pacífico. O arquivo, anexado por engano a uma atualização semanal para clientes, continha cerca de 60 operações ativas de IPOs, M&A e block trades, além de mais de 50 negócios em prospecção e quase 30 classificados como suspensos.

A relação incluía empresas da China, Coreia do Sul, Sudeste Asiático e Índia, além de operações relacionadas à Europa, Oriente Médio e África. O documento também identificava fundos de private equity e venture capital envolvidos nas transações. Segundo a Reuters, parte dos negócios já era pública, mas outros ainda não haviam sido anunciados.

Após perceber o erro, Atmani tentou recolher o e-mail e pediu aos destinatários que apagassem o anexo e não compartilhassem seu conteúdo. O Morgan Stanley afirmou que leva a confidencialidade dos clientes “extremamente a sério” e que tomou medidas imediatamente após o envio acidental.

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