Executivo do Morgan Stanley envia por engano lista com 100 operações

Um alto executivo do Morgan Stanley enviou por engano a clientes um documento interno com o pipeline de negócios da área de financial sponsors na Ásia. A lista reunia mais de 100 operações acompanhadas pelo banco, incluindo transações ainda não anunciadas publicamente.

O e-mail foi enviado por Mohamed Atmani, responsável pela área de financial sponsors do Morgan Stanley na Ásia-Pacífico. O arquivo, anexado por engano a uma atualização semanal para clientes, continha cerca de 60 operações ativas de IPOs, M&A e block trades, além de mais de 50 negócios em prospecção e quase 30 classificados como suspensos.

A relação incluía empresas da China, Coreia do Sul, Sudeste Asiático e Índia, além de operações relacionadas à Europa, Oriente Médio e África. O documento também identificava fundos de private equity e venture capital envolvidos nas transações. Segundo a Reuters, parte dos negócios já era pública, mas outros ainda não haviam sido anunciados.

Após perceber o erro, Atmani tentou recolher o e-mail e pediu aos destinatários que apagassem o anexo e não compartilhassem seu conteúdo. O Morgan Stanley afirmou que leva a confidencialidade dos clientes “extremamente a sério” e que tomou medidas imediatamente após o envio acidental.