EUA suspendem tarifas sobre carne e Brasil pode ser beneficiado

Os Estados Unidos oficializaram a suspensão temporária de tarifas sobre a importação de carne bovina magra, usada principalmente na produção de carne moída. A medida foi assinada pelo presidente Donald Trump e passa a valer em 1º de setembro, com duração de 90 dias.

Durante o período, os Estados Unidos poderão importar até 100 mil toneladas por mês dentro da nova cota sem a cobrança das tarifas. A decisão faz parte da estratégia do governo americano para ampliar a oferta e tentar reduzir os preços da carne no mercado interno.

O Brasil pode estar entre os beneficiados. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) avalia que a ampliação da cota abre uma oportunidade para os frigoríficos brasileiros, embora outros países exportadores também possam disputar esse espaço.

A medida ocorre em um momento de oferta apertada nos Estados Unidos. O rebanho americano está no menor nível em décadas, enquanto os preços da carne bovina avançaram 9,4% em 12 meses até julho, aumentando a pressão sobre os consumidores.

Continua após a publicidade

Para o setor brasileiro, a abertura de uma cota adicional sem tarifa pode ampliar as vendas para um dos maiores mercados consumidores do mundo, mas o tamanho do impacto dependerá de quanto dessa nova demanda será efetivamente atendida pelo Brasil.