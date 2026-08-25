EUA perdem 4 milhões de turistas na contramão do crescimento mundial

Enquanto o turismo internacional viveu um ano recorde em 2025, os Estados Unidos seguiram na direção oposta. O número de visitantes estrangeiros no país caiu 5,5% em relação a 2024, uma redução de aproximadamente 4 milhões de pessoas, enquanto cerca de 80 milhões de viajantes adicionais circularam internacionalmente pelo mundo.

A queda também atingiu diretamente as receitas. Os gastos de turistas estrangeiros nos EUA recuaram 4,6%, para 176 bilhões de dólares, cerca de 8,4 bilhões de dólares abaixo do ano anterior. O desempenho fez dos Estados Unidos uma exceção entre os grandes mercados turísticos durante um período de expansão global do setor.

O movimento foi especialmente forte entre canadenses, historicamente o maior grupo de visitantes internacionais dos EUA. As viagens do Canadá para território americano caíram cerca de 25% em 2025, a maior retração sustentada fora da pandemia desde o início da série digital, em 1972. Os canadenses gastaram aproximadamente 3,3 bilhões de dóalres a menos no país e passaram a direcionar mais viagens para Europa, Ásia e destinos domésticos.

Nem mesmo a Copa do Mundo de 2026 conseguiu, até agora, inverter completamente a tendência. Dados disponíveis até junho apontavam queda de 4,3% nas viagens do exterior para os Estados Unidos em 2026. O governo americano também ampliou exigências migratórias, enquanto representantes do setor alertam que vistos mais restritivos, fiscalização nas fronteiras e cauções que podem chegar a 20 mil dólares para determinados solicitantes podem reduzir ainda mais a atratividade do país.