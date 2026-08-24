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Economia

EUA investem mais R$1,2 bi em mineradora de terras raras no Brasil

Negócio reforça disputa por minerais estratégicos

Por Equipe Faria Lima News 24 ago 2026, 16h34
Mina de exploração de terras raras: minerais são pilar da economia altamente tecnológica
Mina de exploração de terras raras: minerais são pilar da economia altamente tecnológica (Divulgação/Divulgação)
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EUA investem mais R,2 bi em mineradora de terras raras no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

O governo dos Estados Unidos decidiu ampliar o apoio financeiro à aquisição da Serra Verde, mineradora de terras raras localizada em Goiás e considerada estratégica para a cadeia global de minerais críticos.

A nova rodada envolve cerca de 1,2 bilhão de reais em recursos adicionais para concluir a operação. A companhia é alvo de interesse por produzir elementos usados em setores como tecnologia, defesa, veículos elétricos e energia renovável.

A compra faz parte de uma estratégia americana para reduzir a dependência da China no fornecimento de terras raras, mercado em que Pequim ainda concentra grande parte da produção e do processamento mundial.

Além do financiamento para a aquisição, o governo dos EUA também firmou compromissos de compra de materiais produzidos pela empresa ao longo dos próximos anos, reforçando o caráter estratégico do negócio. A operação chama atenção porque envolve uma mineradora instalada no Brasil em meio à disputa global por minerais considerados essenciais para tecnologia e segurança nacional.

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