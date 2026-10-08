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Economia

EUA desenvolvem novos painéis solares para tentar quebrar domínio da China

Tecnologia tandem pode gerar cerca de 25% mais energia na mesma área, mas ainda custa até 3,5 vezes mais

Por Equipe Faria Lima News 8 out 2026, 14h53 | Atualizado em 8 out 2026, 15h45
Energia solar
Painéis solares (Foto: Waltraud Grubitzsch/EPA/EFE)
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EUA desenvolvem novos painéis solares para tentar quebrar domínio da China Priorize VEJA no Google

Os Estados Unidos estão desenvolvendo uma nova geração de painéis solares que pode ajudar o país a recuperar espaço em uma indústria hoje amplamente dominada pela China.

A tecnologia é chamada de solar tandem e combina diferentes materiais fotovoltaicos em camadas, como perovskita e silício. Cada camada absorve uma parte diferente do espectro da luz, permitindo extrair mais energia da mesma superfície. A americana Tandem PV já anunciou células com 29,7% de eficiência, ante cerca de 20% a 24% dos painéis convencionais.

Na prática, os novos equipamentos podem produzir aproximadamente 25% mais eletricidade ocupando a mesma área. A vantagem é especialmente relevante em locais onde espaço e conexão à rede são limitados. O problema ainda é o preço: os primeiros painéis podem custar entre 3 e 3,5 vezes mais que os convencionais, além de ainda precisarem provar durabilidade de décadas.

A Tandem PV inaugurou uma fábrica de demonstração na Califórnia e pretende avançar para produção em grande escala em 2028. A corrida, porém, não é exclusivamente americana: fabricantes chineses também desenvolvem células tandem. Hoje, a China concentra cerca de 80% da cadeia global de fabricação de painéis solares, e os EUA enxergam a mudança tecnológica como uma oportunidade para diminuir essa dependência.

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