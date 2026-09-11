Estelionatos crescem 72% em quatro anos no Brasil

O brasileiro é conhecido pela capacidade de empreender, encontrar oportunidades e criar novos negócios. Mas há outra atividade que também vem demonstrando impressionante capacidade de expansão no país: o estelionato. Entre 2021 e 2025, o número de ocorrências reportadas às autoridades cresceu 72%.

O Brasil registrou oficialmente 2,26 milhões de ocorrências de estelionato em 2025, considerando apenas os casos reportados. Foram aproximadamente 258 registros por hora, ou mais de quatro por minuto. Em 2021, eram 1,31 milhão.

A escalada foi contínua. Os registros passaram de 1,31 milhão em 2021 para 1,82 milhão em 2022. Chegaram a 2 milhões em 2023, avançaram para 2,19 milhões em 2024 e atingiram 2,26 milhões em 2025. Em números absolutos, são quase 950 mil ocorrências a mais por ano na comparação com 2021.

O recorte a partir de 2021 evita comparar diretamente períodos anteriores à mudança na legislação que passou a prever especificamente a fraude eletrônica no estelionato. A Lei 14.155, sancionada em maio daquele ano, endureceu as penas para fraudes cometidas por meios eletrônicos.

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Os números, porém, mostram apenas a parcela dos crimes que chega ao conhecimento das autoridades. Golpes não reportados pelas vítimas ficam fora das estatísticas oficiais. Portanto, os 2,26 milhões representam o tamanho conhecido do estelionato no Brasil em 2025, enquanto o número efetivamente praticado pode ser significativamente maior.