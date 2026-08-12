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Economia

Estados Unidos perdem 25 mil cientistas em meio à disputa com a China

Pesquisa da revista Nature indica que maioria dos entrevistados considera deixar o país

Por Equipe Faria Lima News 12 ago 2026, 10h09 | Atualizado em 12 ago 2026, 10h15
CIÊNCIA EM AÇÃO - Processo de congelamento: o número de brasileiras que recorrem à técnica não para de crescer
PESQUISA EM RISCO Cientista: pesquisa da Nature alerta sobre fuga de cérebros dos Estados Unidos (iStock/Getty Images)
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Estados Unidos perdem 25 mil cientistas em meio à disputa com a China Priorizar nos meus resultados Google

A liderança científica sempre foi um dos principais pilares da supremacia econômica, tecnológica e militar dos Estados Unidos. Em um momento em que o país disputa com a China a corrida por inteligência artificial, semicondutores, biotecnologia e computação quântica, o enfraquecimento da estrutura de pesquisa levanta dúvidas sobre a capacidade americana de manter essa vantagem nas próximas décadas.

Segundo um levantamento publicado pela revista Nature, cerca de 25 000 cientistas e profissionais ligados a agências federais de pesquisa deixaram seus cargos desde o início do segundo mandato de Donald Trump. Ao mesmo tempo, mais de 7 800 bolsas e projetos científicos foram cancelados ou congelados, enquanto o governo propôs cortes de aproximadamente 35% no orçamento federal destinado à ciência.

O impacto já começa a provocar uma fuga de talentos. Em uma pesquisa realizada pela própria Nature com mais de 1 600 pesquisadores que trabalham nos Estados Unidos, 75% afirmaram considerar deixar o país, citando a instabilidade, os cortes de financiamento e as dificuldades para desenvolver pesquisas.

A mudança ocorre justamente quando outros países tentam aproveitar a oportunidade. Governos e universidades da Europa ampliaram programas para atrair pesquisadores que atuavam nos Estados Unidos, intensificando a disputa global por profissionais altamente qualificados.

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Fontes: Nature, PBS NewsHour.

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China
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Tecnologia
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