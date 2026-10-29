Estados aprovam aumento do ICMS sobre combustíveis para 2027

Em toda pauta, a lente do mercado

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Os estados e o Distrito Federal aprovaram o aumento do ICMS sobre gasolina, diesel e gás de cozinha a partir de 1º de fevereiro de 2027. A decisão foi tomada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

O maior reajuste proporcional será no imposto sobre o diesel. Veja quanto aumentará o ICMS:

* Gasolina: R$ 0,07 por litro, alta de 4,5%.

* Diesel: R$ 0,13 por litro, alta de 11,1%.

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* Gás de cozinha: R$ 0,91 por botijão de 13 kg, alta de 4,8% no imposto.

Com a mudança, o ICMS da gasolina passará de R$ 1,57 para R$ 1,64 por litro. No diesel, subirá de R$ 1,17 para R$ 1,30 por litro. Para o gás de cozinha, a cobrança aumentará de R$ 1,47 para R$ 1,54 por quilo.

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Os percentuais se referem ao aumento do imposto, não ao preço final dos produtos. O reajuste pode ser repassado ao consumidor, mas o valor na bomba ou no botijão também dependerá de outros custos e das margens de venda.