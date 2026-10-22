Energia de Itaipu vai abastecer projeto americano de IA no Paraguai

O governo dos Estados Unidos anunciou, na quarta-feira, 21, uma parceria entre a americana Crusoe e a paraguaia Araico para construir infraestrutura de inteligência artificial no Paraguai, abastecida pela energia de Itaipu.

A primeira etapa deve entrar em operação em meados de 2027. A instalação atenderá clientes de computação em nuvem dos Estados Unidos e da América Latina. Segundo o Departamento de Estado americano, o empreendimento poderá representar um dos maiores investimentos privados da história do Paraguai. O anúncio não informou o valor total nem a capacidade prevista.

Embora Itaipu seja compartilhada por Brasil e Paraguai, o comunicado americano não mencionou o Brasil. A diretoria brasileira da usina informou que não participou do encontro que integrou a agenda da delegação dos EUA.

Itaipu destacou que cada país tem direito a 50% da energia produzida e que projetos de consumo nacional não são de competência da usina. A contratação e a distribuição seguem as regras do tratado binacional.