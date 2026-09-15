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Economia

Endividamento e alta no aluguel pressionam volta de jovens à casa dos pais

Dívidas e solidão entram em conflito com independência financeira

Por Equipe Faria Lima News 15 set 2026, 12h35 | Atualizado em 15 set 2026, 12h48
dívida
Dívidas (./Reprodução)
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Endividamento e alta no aluguel pressionam volta de jovens à casa dos pais Priorizar nos meus resultados Google

Sair da casa dos pais já foi tratado como um dos principais símbolos da vida adulta. Mas essa conta ficou mais cara. No fim de 2025, o endividamento das famílias brasileiras chegou a 49,7% da renda disponível, enquanto o comprometimento mensal da renda com dívidas bateu 29,3%, segundo dados do Banco Central analisados pela FGV Ibre. E isso nem inclui despesas recorrentes como aluguel, energia, alimentação e transporte.

A moradia também pesa mais. O índice da FGV que acompanha contratos residenciais mostrou alta de 8,63% nos aluguéis em 2024, acima da inflação geral daquele período. Nesse cenário, continuar ou voltar para a casa dos pais pode significar dividir despesas, guardar dinheiro e adiar um aluguel que comprometeria boa parte da renda. Mas a escolha não precisa ser apenas financeira. Permanecer perto da família também pode significar companhia, divisão de cuidados e uma rede de apoio em uma época marcada pelo aumento da solidão e do isolamento social.

Ao mesmo tempo, casas multigeracionais têm seu próprio custo: menos privacidade, conflitos de rotina e a sensação de que a autonomia ficou pela metade. Para alguns adultos, morar com os pais é estratégia. Para outros, é necessidade. E para uma terceira parcela, pode ser simplesmente uma escolha de vida. Talvez seja aí que esteja a mudança mais interessante: independência financeira e independência residencial deixaram de ser exatamente a mesma coisa. Em um país com moradia mais cara e famílias pressionadas por dívidas, sair de casa deixou de ser uma decisão tão óbvia.

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