Endividamento e alta no aluguel pressionam volta de jovens à casa dos pais

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Sair da casa dos pais, antes um rito de passagem, ficou mais complexo e caro no Brasil. Com o endividamento familiar e o custo da moradia em alta, essa escolha reflete não apenas a busca por segurança financeira, mas também a valorização do apoio familiar em um cenário de crescentes desafios sociais. Uma nova perspectiva sobre independência.

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Sair da casa dos pais já foi tratado como um dos principais símbolos da vida adulta. Mas essa conta ficou mais cara. No fim de 2025, o endividamento das famílias brasileiras chegou a 49,7% da renda disponível, enquanto o comprometimento mensal da renda com dívidas bateu 29,3%, segundo dados do Banco Central analisados pela FGV Ibre. E isso nem inclui despesas recorrentes como aluguel, energia, alimentação e transporte.

A moradia também pesa mais. O índice da FGV que acompanha contratos residenciais mostrou alta de 8,63% nos aluguéis em 2024, acima da inflação geral daquele período. Nesse cenário, continuar ou voltar para a casa dos pais pode significar dividir despesas, guardar dinheiro e adiar um aluguel que comprometeria boa parte da renda. Mas a escolha não precisa ser apenas financeira. Permanecer perto da família também pode significar companhia, divisão de cuidados e uma rede de apoio em uma época marcada pelo aumento da solidão e do isolamento social.

Ao mesmo tempo, casas multigeracionais têm seu próprio custo: menos privacidade, conflitos de rotina e a sensação de que a autonomia ficou pela metade. Para alguns adultos, morar com os pais é estratégia. Para outros, é necessidade. E para uma terceira parcela, pode ser simplesmente uma escolha de vida. Talvez seja aí que esteja a mudança mais interessante: independência financeira e independência residencial deixaram de ser exatamente a mesma coisa. Em um país com moradia mais cara e famílias pressionadas por dívidas, sair de casa deixou de ser uma decisão tão óbvia.