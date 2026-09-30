Eletromidia, Motiva e EcoRodovias criam nova empresa de publicidade

Eletromidia, Motiva e EcoRodovias anunciaram nesta terça-feira, 29, a criação de uma joint venture para instalar, operar e comercializar painéis publicitários digitais e estáticos em algumas das principais rodovias do país. A operação começa pelas concessões administradas pelas duas empresas de infraestrutura.

O plano inicial abrange 12 rodovias que ligam a Grande São Paulo a destinos como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas e Santos. Juntas, essas vias recebem mais de 4 milhões de veículos por dia. Entre os eixos previstos estão Presidente Dutra, Anhanguera-Bandeirantes, Anchieta-Imigrantes, Castello Branco-Raposo Tavares, Ayrton Senna, Rodoanel Oeste, Fernão Dias, Washington Luís e Brigadeiro Faria Lima.

A meta é superar 200 pontos de publicidade até o fim de 2027. A Eletromidia terá 51% da nova companhia, enquanto Motiva e EcoRodovias ficarão com 24,5% cada. A conclusão da operação ainda depende de aprovações regulatórias e concorrenciais, esperadas até o fim de 2026.

A estratégia não ficará necessariamente restrita às rodovias das acionistas. A nova empresa poderá fechar contratos com outras concessionárias e disputar futuras concorrências para exploração de mídia em estradas, transformando as rodovias em uma nova vertical do mercado de mídia out-of-home.