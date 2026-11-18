O bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e controlador do Banco Digimais, realizou dois aportes que somaram R$ 1,714 bilhão na instituição financeira em outubro de 2026. A operação, divulgada no balanço publicado nesta terça-feira, 17, teve como objetivo recompor o capital do banco, que enfrentava dificuldades financeiras e apresentava indicadores abaixo dos limites regulatórios exigidos pelo Banco Central.

O Digimais registrou prejuízo líquido de R$ 581,4 milhões no primeiro semestre de 2026, revertendo o lucro de R$ 42,1 milhões obtido no mesmo período do ano anterior. Segundo a instituição, o resultado negativo foi influenciado por provisões operacionais e ajustes no valor de ativos. Após os aportes, o índice de Basileia, indicador utilizado para avaliar a solidez financeira dos bancos, foi recomposto para 11,29% em outubro.

Apesar da capitalização, a instituição prevê a necessidade de um aporte adicional de aproximadamente R$ 355,7 milhões até o encerramento do primeiro semestre de 2027. O banco, adquirido integralmente por Edir Macedo em 2020, também tem sido alvo de negociações para uma possível venda. A movimentação ocorre em meio aos esforços para fortalecer a estrutura financeira do Digimais e garantir a continuidade de suas operações.