A economia brasileira recuou 0,2% no terceiro trimestre de 2026 em relação aos três meses anteriores, segundo o Monitor do PIB da FGV, divulgado nesta quarta-feira, 18. O resultado, com ajuste sazonal, interrompe uma sequência de 20 trimestres de crescimento na série do indicador.

Segundo a instituição, a retração reflete quedas na agropecuária e no comércio, além da desaceleração do consumo das famílias e dos investimentos. Na comparação com o terceiro trimestre de 2025, o consumo familiar avançou 0,3%, enquanto a formação bruta de capital fixo, que mede os investimentos, caiu 0,2%.

Em setembro, a atividade ficou estável frente a agosto. Apesar da queda trimestral, o Monitor registra crescimento de 1,4% sobre o terceiro trimestre do ano passado e de 1,8% no acumulado em 12 meses. O levantamento da FGV antecipa tendências do PIB, cujo cálculo oficial cabe ao IBGE.