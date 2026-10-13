Dom Pérignon lança edição com Damien Hirst por até US$ 470

A Dom Pérignon, uma das mais prestigiadas marcas de champanhe do mundo e integrante do conglomerado francês LVMH, anunciou uma colaboração com o artista britânico Damien Hirst para lançar edições especiais destinadas às festas de fim de ano, iniciativa que combina arte contemporânea e bebidas de alto padrão, com apresentações exclusivas de duas safras da maison.

A coleção contempla o Dom Pérignon Vintage 2018 e o Rosé Vintage 2010, com embalagens inspiradas na série Kaleidoscope, de Hirst. Conhecido internacionalmente por suas obras que exploram cores, padrões e elementos visuais, o artista desenvolveu uma identidade estética para os champanhes, transformando as garrafas em objetos de coleção. As edições aparecem no varejo americano por aproximadamente US$ 299 e US$ 470, respectivamente.

A colaboração integra uma estratégia recorrente das grandes marcas de alto padrão, que utilizam parcerias com artistas para ampliar o valor simbólico de seus produtos. No caso da Dom Pérignon, a associação com Hirst reforça a conexão entre produção limitada, expressão artística e exclusividade, fatores que contribuem para a diferenciação da marca no mercado internacional.

Controlado pelo LVMH, o portfólio de champanhes inclui ainda marcas como Moët & Chandon, Veuve Clicquot e Krug. A aproximação entre arte e bebidas premium acompanha uma tendência de valorização de experiências e produtos colecionáveis, em que a identidade visual e a assinatura de artistas reconhecidos internacionalmente passam a integrar a estratégia comercial das grandes maisons.