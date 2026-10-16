Dolce & Gabbana inclui Brasil em plano de expansão global

A Dolce & Gabbana anunciou planos para ampliar sua presença internacional no mercado de beleza, incluindo o Brasil entre os países prioritários. A grife italiana pretende alcançar entre 50 e 70 lojas próprias de cosméticos e perfumes em todo o mundo nos próximos três anos.

A estratégia foi revelada pelo CEO da divisão de beleza, Gianluca Toniolo, em entrevista ao jornal italiano Il Sole 24 Ore. Segundo o executivo, o segmento ultrapassou 1 bilhão de euros em receitas no atacado em 2025, registrando crescimento de 14% em relação ao ano anterior.

Além da abertura de novas unidades, a companhia pretende ampliar a distribuição de maquiagens e lançar uma linha completa de produtos para cuidados com a pele. O movimento faz parte da estratégia de diversificação da marca, tradicionalmente associada à moda e às fragrâncias de luxo.

O Brasil integra a lista de mercados estratégicos ao lado de México, Estados Unidos, Índia e países do Oriente Médio. Atualmente, as Américas representam cerca de 55% das receitas da divisão de beleza, enquanto a Europa responde por aproximadamente 40%.

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A expansão ocorre após a Dolce & Gabbana assumir diretamente sua operação de beleza em 2022, anteriormente administrada por meio de licenciamento. Apesar de incluir o Brasil nos planos, a empresa ainda não divulgou quantas lojas pretende abrir no país nem um cronograma específico para as inaugurações.