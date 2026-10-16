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Economia

Dolce & Gabbana inclui Brasil em plano de expansão global

Marca de luxo planeja até 70 lojas de beleza no mundo

Por Equipe Faria Lima News 16 out 2026, 17h14
RAINHA DA MODA: Madonna de véu preto no desfile da Dolce & Gabanna, em que foi homenageada
RAINHA DA MODA: Madonna de véu preto no desfile da Dolce & Gabanna, em que foi homenageada (Ricardo Gomes/Divulgação)
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Dolce & Gabbana inclui Brasil em plano de expansão global Priorize VEJA no Google

A Dolce & Gabbana anunciou planos para ampliar sua presença internacional no mercado de beleza, incluindo o Brasil entre os países prioritários. A grife italiana pretende alcançar entre 50 e 70 lojas próprias de cosméticos e perfumes em todo o mundo nos próximos três anos.

A estratégia foi revelada pelo CEO da divisão de beleza, Gianluca Toniolo, em entrevista ao jornal italiano Il Sole 24 Ore. Segundo o executivo, o segmento ultrapassou 1 bilhão de euros em receitas no atacado em 2025, registrando crescimento de 14% em relação ao ano anterior.

Além da abertura de novas unidades, a companhia pretende ampliar a distribuição de maquiagens e lançar uma linha completa de produtos para cuidados com a pele. O movimento faz parte da estratégia de diversificação da marca, tradicionalmente associada à moda e às fragrâncias de luxo.

O Brasil integra a lista de mercados estratégicos ao lado de México, Estados Unidos, Índia e países do Oriente Médio. Atualmente, as Américas representam cerca de 55% das receitas da divisão de beleza, enquanto a Europa responde por aproximadamente 40%.

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A expansão ocorre após a Dolce & Gabbana assumir diretamente sua operação de beleza em 2022, anteriormente administrada por meio de licenciamento. Apesar de incluir o Brasil nos planos, a empresa ainda não divulgou quantas lojas pretende abrir no país nem um cronograma específico para as inaugurações.

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