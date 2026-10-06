Dia das crianças deve movimentar mais de R$ 10 bi no e-commerce

O comércio eletrônico brasileiro deve faturar 10,79 bilhões de reais com o Dia das Crianças, segundo projeção da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce. A estimativa considera o período entre 28 de setembro e 11 de outubro e representa crescimento de 10,16% sobre 2025.

O avanço deve ser acompanhado pelo aumento das compras nas plataformas digitais. A entidade prevê 18,49 milhões de pedidos, volume 10,32% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

A data abre uma sequência importante para o varejo no último trimestre, que inclui a Black Friday e as compras de Natal. Para as lojas virtuais, o período concentra oportunidades de ampliar as vendas e conquistar clientes.

Eduardo Esparza, executivo da Tenerity na Ibéria e no Brasil, avalia que a atenção dos consumidores ao orçamento aumenta a importância da experiência de compra. Segundo ele, ofertas e benefícios relevantes podem fortalecer a relação com as marcas e estimular novas compras.

Continua após a publicidade

Em 2025, as vendas online na semana do Dia das Crianças cresceram 9,7%, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado. Entre os segmentos que avançaram estão recreação e lazer, com alta de 6%, vestuário, com 3,7%, e lojas de brinquedos, com 2,7%.