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Economia

Dia das crianças deve movimentar mais de R$ 10 bi no e-commerce

Pedidos devem superar 18 milhões neste ano

Por Equipe Faria Lima News 6 out 2026, 18h09
Duas mulheres observam prateleiras cheias de bonecas e brinquedos em uma loja. A mulher à esquerda, de costas, usa uma blusa florida. A mulher ao centro, também de costas, veste jeans, máscara branca e uma faixa de cabelo estampada, segurando uma sacola azul e uma caixa de brinquedo. À direita, outra pessoa desfocada.
Movimento de vendas de brinquedos para o Dia das Crianças, no Saara, no Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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O comércio eletrônico brasileiro deve faturar 10,79 bilhões de reais com o Dia das Crianças, segundo projeção da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce. A estimativa considera o período entre 28 de setembro e 11 de outubro e representa crescimento de 10,16% sobre 2025.

O avanço deve ser acompanhado pelo aumento das compras nas plataformas digitais. A entidade prevê 18,49 milhões de pedidos, volume 10,32% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

A data abre uma sequência importante para o varejo no último trimestre, que inclui a Black Friday e as compras de Natal. Para as lojas virtuais, o período concentra oportunidades de ampliar as vendas e conquistar clientes.

Eduardo Esparza, executivo da Tenerity na Ibéria e no Brasil, avalia que a atenção dos consumidores ao orçamento aumenta a importância da experiência de compra. Segundo ele, ofertas e benefícios relevantes podem fortalecer a relação com as marcas e estimular novas compras.

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Em 2025, as vendas online na semana do Dia das Crianças cresceram 9,7%, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado. Entre os segmentos que avançaram estão recreação e lazer, com alta de 6%, vestuário, com 3,7%, e lojas de brinquedos, com 2,7%.

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TAGS:
Comércio
Compras
Dia das Crianças
E-commerce
Varejo
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