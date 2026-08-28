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Economia

Devoluções de imóveis passam de R$ 2 bilhões no Brasil

Distratos de grandes incorporadoras cresceram 28% no primeiro semestre

Por Equipe Faria Lima News 28 ago 2026, 15h10
Grande leilão acontece nos meses de outubro e novembro de 2019. Todos os imóveis estão localizados no estado de São Paulo
Imóveis (./Reprodução)
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Os distratos de dez incorporadoras de capital aberto chegaram a R$ 2,167 bilhões no primeiro semestre de 2026, avanço de 27,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Na prática, são imóveis que haviam sido vendidos, mas tiveram seus contratos cancelados e podem retornar ao estoque das empresas.

Entre as companhias analisadas, a Direcional registrou R$ 635,8 milhões em distratos, alta de 69,5%. A Tenda também teve impacto relevante, com R$ 340,4 milhões, incluindo cancelamentos ligados a um empreendimento afetado por questões ambientais.

O movimento acontece mesmo com o mercado de imóveis novos ainda crescendo. As vendas avançaram 5,4% no primeiro semestre, para 226,5 mil unidades, segundo levantamento da CBIC e da Brain Inteligência Estratégica. O Minha Casa, Minha Vida respondeu por metade das vendas no segundo trimestre, enquanto imóveis de médio e alto padrão perderam participação.

Os juros ajudam a explicar a pressão sobre parte dos compradores. Com a Selic em 14%, o crédito continua caro e pode dificultar a conclusão da compra, especialmente quando o comprador precisa contratar o financiamento bancário na entrega do imóvel. Ainda assim, o crédito imobiliário cresceu 23% no semestre, mostrando um mercado dividido entre vendas em alta e cancelamentos também maiores.

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