Um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados propõe cobrar Imposto de Renda de 7,5% sobre os rendimentos de investimentos atualmente isentos, como Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e debêntures incentivadas.

A proposta, identificada como PL 5. 853/2026, prevê reduzir a rentabilidade líquida desses investimentos. Uma aplicação que atualmente proporciona R$ 1. 000 em rendimentos livres de impostos passaria a entregar R$ 925, mantidas as mesmas condições de remuneração. A isenção permanece em vigor enquanto o projeto não for aprovado e convertido em lei.

O impacto potencial é significativo. Segundo dados da Anbima citados no levantamento, os títulos isentos representavam 22,6% do patrimônio dos clientes de private banking em julho de 2026, aproximadamente R$ 630 bilhões. Esses papéis constituíam a maior categoria de investimentos do segmento, superando individualmente a participação das ações.

Considerando todos os segmentos de investidores pessoa física, o volume aplicado em títulos isentos alcançava R$ 1,5 trilhão em junho de 2026. No segmento private, esses investimentos representavam quase metade dos recursos alocados em renda fixa.

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A proposta foi apresentada em 13 de novembro pelo deputado Pedro Uczai (PT-SC) e outros 85 parlamentares. O texto não estabelece regra de transição para aplicações existentes. Em 16 de novembro, a Federação da Agricultura do Paraná (Faep) encaminhou ofício a deputados e senadores solicitando a rejeição do projeto, diante dos possíveis efeitos sobre o financiamento do agronegócio.