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Denúncia aponta picanha e academia exclusiva para Vorcaro na Papudinha

Relatos indicam que ex-controlador do Banco Master recebeu alimentos fora da lista e usou estrutura de policiais

Por Equipe Faria Lima News 27 ago 2026, 17h12 | Atualizado em 27 ago 2026, 17h20
Daniel Vorcaro
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master (./Divulgação)
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Denúncia aponta picanha e academia exclusiva para Vorcaro na Papudinha Priorizar nos meus resultados Google

Uma denúncia aponta que Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, estaria recebendo tratamento diferenciado durante sua prisão na Papudinha, como é conhecido o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Entre as supostas regalias estariam o recebimento de picanha e outros alimentos e o acesso à academia destinada aos policiais da unidade.

Segundo reportagem do Poder Paraná, uma sacola de supermercado teria entrado no batalhão em 13 de julho com cerca de 25 itens, incluindo picanha, queijo, presunto, frutas, pão de forma, bebidas vegetais, água de coco, doces e suplementos. Quatro dias depois, Vorcaro teria sido autorizado a utilizar três vezes por semana a academia dos policiais.

A denúncia chama atenção porque parte dos alimentos mencionados não aparece na relação prevista pela Portaria nº 80/2023, que regulamenta os produtos que podem ser entregues a custodiados no Distrito Federal. A norma estabelece uma lista restrita, com itens como biscoitos, determinados doces, castanhas, torradas, batata-palha e farofa.

O relato também contrasta com informações divulgadas anteriormente. Em 11 de julho, o Metrópoles informou que Vorcaro não tinha autorização para frequentar a academia nem receber refeições externas. As supostas concessões, portanto, teriam ocorrido posteriormente. A defesa afirmou desconhecer benefícios relacionados à alimentação ou ao uso da academia. Até o momento, não há confirmação oficial das alegadas regalias pela PMDF.

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Fontes: Poder Paraná, Metrópoles, STF e Portaria nº 80/2023 da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal.

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