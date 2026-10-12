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Economia

Da Oscar Freire pro mundo: Bacio di Latte acelera expansão internacional

Gelateria fundada por dois italianos em São Paulo cai no gosto dos norte-americanos

Por Equipe Faria Lima News 12 out 2026, 16h46
Bacio di Latte
Sorvetes da Bacio di Latte (./Reprodução)
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Da Oscar Freire pro mundo: Bacio di Latte acelera expansão internacional Priorize VEJA no Google

Fundada em 2011 pelos irmãos italianos Edoardo e Luigi Tonolli, a Bacio di Latte abriu sua primeira loja na Rua Oscar Freire, em São Paulo, com um investimento inicial de R$ 1,2 milhão. Quinze anos depois, a marca brasileira de inspiração italiana projeta faturamento de R$ 1,5 bilhão em 2026 e avança no mercado internacional.

A expansão começou em 2017, com a inauguração de uma unidade em Beverly Hills, na Califórnia. Em outubro de 2026, a rede alcançou 30 lojas nos Estados Unidos, após inaugurar sua segunda unidade em Santa Monica, na Montana Avenue. A meta é chegar a 35 estabelecimentos americanos até dezembro, enquanto a empresa prepara sua entrada em Nova York.

O crescimento acompanha a adaptação aos hábitos locais. Enquanto o pistache está entre os sabores mais vendidos no Brasil, os consumidores americanos demonstram preferência pelo gelato de cookies. A empresa também ajustou suas receitas, utilizando mais creme de leite para atender ao paladar norte-americano.

No Brasil, a Bacio di Latte já ultrapassou 240 operações e mantém presença em milhares de pontos de venda. A expansão ocorre sem franquias, com lojas próprias e controle direto da operação. Segundo a companhia, o mercado internacional representava 10% do faturamento em maio de 2026, com expectativa de alcançar 20% até o fim do ano.

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