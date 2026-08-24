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Cyrela leva condomínio de R$ 1,5 bi a Porto Feliz e desafia a JHSF

Heritage Riviera terá VGV potencial de R$ 4 bilhões e coloca incorporadora na disputa pelo mercado de segunda residência de alto padrão

Por Equipe Faria Lima News 24 ago 2026, 15h37
Complexo de edifícios modernos com grandes janelas de vidro, cercados por palmeiras e gramados verdes, refletidos em uma vasta lagoa de água azul-clara. O céu azul-claro com nuvens esparsas e o sol poente no horizonte criam uma atmosfera tranquila e luxuosa
Heritage Riviera (Cyrela/Divulgação)
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A Cyrela decidiu avançar sobre um território que há quase duas décadas tem a JHSF como principal referência. A incorporadora lançou o Heritage Riviera, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, com previsão de 1,5 bilhão de reais em investimentos ao longo de quatro a cinco anos e VGV potencial de até 4 bilhões de reais.

Com mais de 4 milhões de m², o empreendimento marca a entrada da Cyrela em maior escala no mercado de segunda residência de alto padrão. O projeto terá lagoa de 35 mil m², campo de golfe de 18 buracos, hípica, centro de tênis Mouratoglou, áreas de wellness e estrutura esportiva. Uma das linhas residenciais terá espaços comuns mobiliados pela Armani/Casa.

A chegada ocorre em uma região transformada pela JHSF em destino da alta renda paulista. Lançada no fim de 2007, a Fazenda Boa Vista ocupa cerca de 12 milhões de m² e reúne Hotel Fasano, campos de golfe, centro equestre, polo e residências de alto padrão. Depois, a companhia ampliou sua presença com o Boa Vista Village, projeto de mais de 2 milhões de m².

O Heritage Riviera fica a cerca de 30 quilômetros da Fazenda Boa Vista. A Cyrela afirma que a escolha de Porto Feliz não foi motivada pela concorrência e que procurava desde 2012 uma área para desenvolver um projeto desse perfil. Na prática, porém, a chegada de uma das maiores incorporadoras do país muda a configuração do mercado local e coloca dois dos maiores nomes do segmento disputando um público semelhante.

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Mais do que uma concorrência entre empreendimentos, o movimento mostra a consolidação de Porto Feliz como polo imobiliário de alto padrão. O modelo de segunda residência associado a serviços, esporte, gastronomia e grandes áreas verdes ganhou escala suficiente para atrair novos bilhões. Depois de anos praticamente soberana nesse nicho, a JHSF passa a ter uma concorrente de peso no próprio território que ajudou a criar.

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