Curitiba planeja enterrar 120 km de fios por R$ 1,2 bilhão

Curitiba deu mais um passo para retirar parte da fiação aérea da cidade. A Prefeitura e o BNDES assinaram um protocolo de intenções para estruturar uma Parceria Público-Privada voltada ao enterramento das redes de energia elétrica e telecomunicações.

A proposta inicial prevê até 120 quilômetros de vias com redes subterrâneas, com investimento estimado em 1,2 bilhão de reais. O foco deve começar pelo Centro e áreas próximas, priorizando regiões mais adensadas, turísticas, históricas ou consideradas mais vulneráveis a problemas de resiliência urbana.

O projeto ainda não significa o início imediato das obras. O protocolo abre caminho para estudos técnicos, econômicos e regulatórios que definirão a modelagem da PPP. Curitiba será a primeira cidade brasileira a contratar esse tipo de estudo com o BNDES, e o modelo poderá servir de referência para outros municípios.

Além da redução da poluição visual, a mudança pode diminuir a exposição das redes a temporais, quedas de árvores, acidentes, incêndios e furtos. Para a arborização urbana, elimina ainda um conflito antigo: árvores e redes aéreas disputando o mesmo espaço, situação que frequentemente exige podas para manter distância da fiação. As árvores agradecem, mas a pergunta que fica é: por que São Paulo não vai na mesma direção?